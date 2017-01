HÃ´tel restaurant cafÃ© Ã©picerie

Hôtel restaurant café épicerie

Dans un cadre exceptionnel, en bordure du parc national des Cévennes, à la limite du Gard et de l’Ardèche, il y a un hôtel restaurant à reprendre dans village médiéval.

C’est un bâti ancien de caractère (environ 400 m²) loué à la municipalité avec une jolie salle voûtée en pierre et un four à bois.

Unique commerce du village, dont l’activité principale est la restauration traditionnelle, cet établissement existe depuis plus de 30 ans. Il n’a aucune concurrence à moins de 15 km et jouit d’une excellente réputation.

La capacité du restaurant est de 40 couverts en salle et de 80 couverts en terrasse couverte (tonnelle) ; droit d’usage de la salle communale (60 couverts) permettant l’accueil de groupes hors période estivale (repas de famille, mariages, anniversaires, associations, entreprises…)

La clientèle est très diversifiée : locale, régionale, randonneurs, ouvriers, de passage et touristique en saison.

Les autres activités sont essentielles à la vie du village : café, épicerie, dépôt de gaz et information touristique.

Hôtel : 6 chambres non classées (total : 18 couchages).

Logement de fonction prévu dans le bail (T3).

Activité conseillée pour un couple du métier recherchant une qualité de vie exceptionnelle

Prix de cession du fonds : 75 000 €

Loyer (bail 3*6*9) : 552 € / mois.

A voir absolument !