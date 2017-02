« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous à l’outillage des intervenants à domicile ai sein du secteur des services à la personne. Nos deux invités et experts répondent à nos questions et vous donnent les clefs pour comprendre les enjeux des technologies au sein de ces métiers.

L’importance des outils numériques dans la Silver Economy !

Afin de comprendre comment gérer son activité et outiller les intervenants à domicile en solutions mobiles, nous accueillons des professionnels du secteur. Nicolas Gagean, Directeur commercial de Penbase et Jérôme Gresse, Directeur Commercial également, de la société Apologic nous font découvrir comment ce secteur du maintien a domicile évolue avec l’apparition de logiciels et d’applications dédiés, l’occasion de découvrir les solutions proposées par leurs entreprises.

