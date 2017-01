Les formations pour le secteur des services à la personne

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous à la formation pour le secteur des services à la personne. Nos deux invités et experts répondent à nos questions et vous donnent les conseils pour une formation complète.

Les services à la personne, un secteur en croissance !

Pour cette émission dédiée aux formations pour le secteur des services à la personne, nous accueillons Patricia Brulefert, Responsable Branches et Projets AGEFOS PME qui est un gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle. Cyprien Arnold, Responsable Clientèle nous expose le rôle de PRO SAP Formations qui propose des cursus de type CAP et BTS pour les différents métiers du secteur des services à la personne. Aujourd’hui, les métiers de services à la personne sont en pleine évolution et en période de recrutement. Un secteur qui a des postes à pourvoir mais pour des personnes formées et qualifiées. Les profils polyvalents sont privilégiés afin d’opérer sur diverses missions telles que la garde d’enfant, la dépendance ou l’amélioration du cadre de vie.