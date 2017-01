Formation: Les métiers de la mode en quête d’étudiants

Le monde du luxe ne connaît pas la crise, la preuve encore avec l’école Mod’Art International qui recherche des étudiants de tout horizon. L’école propose des formations qui initient et introduisent aux métiers de la mode. D’abord le cursus Stylisme et Modélisme qui permet de d’accéder à des activités telles que: styliste, modéliste ou encore directeur artistique. En plus de cela, l’école propose un cursus autour du management de la mode qui prépare les futurs responsables marketing ou chefs de projet E-commerce.

Ces diverses formations se déroulent en deux temps avec un Bachelor en 3 ans puis un Mastère au bout de la 5e année. Ces diplômes sont d’une part reconnus par l’Etat mais ils permettent également d’accéder à des échanges internationaux avec d’autres écoles et à une insertion professionnelle optimisée. Mod’Art met en place un système de stage puis d’alternance afin d’apporter un réel bagage et un savoir-faire important aux étudiants.

Si les métiers de la mode suscitent votre intérêt et que la créativité fait partie de vos qualités, le site http://fr.modart-paris.com/ vous apportera toutes les informations nécessaires pour entamer une formation au sein de l’école.