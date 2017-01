Formation: La manutention et la maintenance des engins de travaux publics recrutent !

Les métiers de la manutention et de la maintenance des engins de travaux publics et recherchent activement des techniciens pour l’entretien et la réparation des engins de chantier. Ce n’est pas moins de 1500 postes disponibles dès maintenant pour les demandeurs d’emplois.

Vouloir travailler dans la manutention ou entretenir les engins de travaux publics, c’est aussi s’assurer d’un avenir professionnel rempli d’opportunités:

Des salaires conséquents: De 17 500 à 46 000 euros par an pour la manutention et de 25 000 à 70 000 euros pour la maintenance des engins de travaux publics !

Possibilités d’évolution: Technicien itinérant, Chef d’atelier, Commercial, etc.

Ces métiers nécessitent une formation, sous statut scolaire, en apprentissage ou contrat de professionnalisation. La pratique est le facteur référence pour prétendre aux attentes des métiers de maintenance des engins de travaux publics. Vous pouvez y accéder partout en France grâce aux 60 écoles disponibles.

Pour devenir technicien au sein des travaux publics ou de la manutention, plusieurs formations sont éligibles sur une durée de 2 à 3 ans: un CAP maintenance des matériels, un Bac Pro Maintenance des matériels, un CQP/CQPM Technicien maintenance des matériels de travaux publics/ manutention ou encore un BTS MAVETPM (Maintenance et Après-vente des Engins des Travaux Publics et de la Manutention) en formation post-bac. Les trois dernières formations citées sont largement préconisées afin de proposer à un employeur potentiel un réel savoir-faire.

N’hésitez pas à visionner l’ «Enquête d’emplois» sur la maintenance des engins de travaux publics, accompagné d’un reportage sur le terrain et de divers témoignages.