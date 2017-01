Formation: Le Fashion Design avec Mod’Art

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Annabel Bismuth, Directrice Mod’Art International.

Mod’Art, la créativité avant tout !

C’est bien connu, l’industrie du luxe ne connaît pas la crise. Les chiffres parlent pour nous car le chiffre d’affaires moyen des entreprises en France est de 5,2 milliards de dollars. La preuve encore aujourd’hui avec l’école Mod’Art, situé à Paris mais également aux quatre coins du monde. Cette école dispense des cours de mode et de design qui vise à former les étudiants en futurs leaders et acteurs des métiers du textile, de l’accessoire et du luxe. Stylistes, directeurs artistique, responsables marketing ou encore responsables commercial les étudiants de Mod’Art peuvent voir les choses en grand. Surtout au vu des contacts et partenariats dont l’école dispose. Les domaines de formation sont variés avec la production, la création, le commerce et la communication. Il y en a pour tous les goûts !

Quelles formations ? Pour Qui ?

Le savoir-faire à la française se transmet dans deux formations distinctes : Stylisme et modélisme ainsi que Management de la mode. Ces cursus se découpent en deux parties. D’abord un Bachelor sur 3 ans puis un Master 2 ans plus tard, reconnus par l’Etat. Le coût de cette formation s’élève de 7000 à 9000 euros en fonction des années et des études hors Union Européenne. Mais rassurez-vous les multiples stages et années d’alternance vous permettront de financer vos études ! L’école recherche principalement des étudiants bacheliers, motivés, créatifs et dynamiques sans oublier la passion pour le monde de la mode et du luxe.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site de l’école www.modart-paris.com et de participer aux nombreuses portes ouvertes.