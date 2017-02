Les fondatrices de L’Arbradys, laurÃ©ates 2016 du concours crÃ©atrices d’avenir.

Les fondatrices de L’Arbradys, lauréates 2016 du concours créatrices d’avenir.

Sophie Noël et Stéphanie Paris, les deux fondatrices de L’Arbradys ont reçu le Trophée Créatrices d’Avenir dans la catégorie « Entreprise responsable ».

L’Arbradys : une maison d’édition.

L’Arbradys est une maison d’édition dont la mission est de rendre possible une lecture autonome et ludique pour enfants Dys, dès l’école primaire et tout au long de leur parcours de lecteur. Pour cela, elle crée des supports de lecture spécialement pensés et élaborés pour des enfants accédant difficilement à une lecture traditionnelle, avec un média d’actu adaptée et un catalogue de livres numériques enrichis et interactifs

Dans cette émission Label Entreprise, Sophie Noël et Stéphanie Paris reviennent sur leur parcours d’entrepreneure.

Créatrices d’avenir un concours pour les femmes entrepreneures.

Le concours Créatrices d’Avenir a pour vocation principale de promouvoir la capacité des femmes à entreprendre. Il a lieu tous les ans. Pensez à candidater.

