Fenêtre sur les Yvelines: Villes et Villages Fleuris 2017

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez l’effort environnemental des communes des Yvelines.

La qualité de vie au quotidien !

Dans les Yvelines, plus d’1/3 des communes ont participé à l’édition 2016 de Villes et Villages Fleuris. Une dynamique louée et accompagnée par les jurés qui encadrent rigoureusement les communes en évaluant les critères environnementaux. L’engouement pour le label prend de l’ampleur, notamment avec la question du bien-être au sein de notre société. Les inscriptions pour participer à Villes et Villages Fleuris sont disponibles jusqu’au 10 mai 2017.

Dans ce reportage, découvrez en images de quelle manière le Conseil départemental s’implique dans la démarche de labellisation.

Pour obtenir de plus amples informations à propos de la labellisation, rendez-vous sur http://www.villes-et-villages-fleuris.com/