FenÃªtre sur les Yvelines: Rencontre avec Robert Marchand!

Robert Marchand, un homme pas comme les autres !

C’est le mercredi 4 Janvier dernier, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, que Robert Marchand a établi un nouveau record. Le département des Yvelines et les Yvelinois sont des habitués du vélo, et donc, en toute logique, Robert Marchand est revenu sur le territoire pour établir le record de vitesse à vélo dans la catégorie des 105 ans et plus, une catégorie créée spécialement pour le natif de Seine-et-Marne.

Il y a trois ans, en 2014, le licencié de Mory-Mitry s’illustrait déjà en parcourant 26.927 Km en une heure, dans la catégorie des plus de 100 ans. Cette année, le cycliste a parcouru 22.547Km, un exploit pour cette force de la nature. Il faut également noter que Robert Marchand participera, une fois encore, à l’Ardéchoise, une célèbre course pour tous les habitués de vélo.