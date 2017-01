«Fenêtre sur les Yvelines»: La fusion Yvelines / Hauts-de-Seine

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez le projet de fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine.

La fusion, un projet d’envergure !

L’annonce de la fusion entre les Yvelines (78) et les Hauts-de-Seine (92), communiquée l’année dernière, a fait du chemin. En effet, en 2016, on relève des avancées tangibles avec la mise en place d’une formation commune des assistantes maternelles, la création de la SEM Citallios ou encore la mutualisation des servies d’archéologie préventive entre les deux départements. L’aboutissement de cette fusion vise à accroître le développement économique tout en prônant un aménagement intelligent du territoire. On note que cette politique à bonne réputation puisque d’autres régions s’inspirent de ce modèle en terme de développement.

Une concrétisation imminente !

A l’occasion d’un rassemblement à Marnes-la-Coquette, symbolisant la frontière entre les deux départements, les représentants de ces derniers, Pierre Bédier et Patrick Devedjian sont venus présenter leurs vœux. Dans un second temps, ils ont fait le point sur les avancées et les objectifs communs pour l’année 2017. Ce projet a pour ambition l’ouverture du service interdépartemental de l’adoption, le lancement du chantier d’un foyer pour les enfants autistes et handicapés psychiques puis la mise en place d’une gestion commune du réseau routier de ces territoires. Le prochain rendez-vous pour aborder le sujet est d’ores et déjà fixé, en Septembre 2017, peu après les élections sénatoriales. D’ici là, vous pouvez vous tenir informé de l’avancée de la situation sur le site du Département des Yvelines.