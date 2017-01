Fenêtre sur les Yvelines: Entretien des routes

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez le projet de fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine.

Une forte mobilisation

Durant cette période de viabilité hivernale, les agents du Département des Yvelines sont mobilisés dans l’entretien et la sécurité des routes. Cela se traduit par l’anticipation des conditions météorologiques, la planification, la mise en œuvre des travaux mais aussi le déneigement des voies publiques. Ce travail de coordination nécessite de multiples agents à disposition qui travaillent dans des conditions parfois compliquées. D’autant que l’entretien contraint les équipes du Conseil Départemental à rester attentives jour et nuit.

La sécurité avant tout

Cet effort et ces dispositions permettent de circuler librement et en toute sécurité sur les routes départementales des Yvelines. L’objectif est de créer une réelle facilité d’accès des automobilistes qui utilisent quotidiennement ces routes. Cela permet donc de garder les routes ouvertes tout en évitant au maximum les accidents et les divers dangers naturels.