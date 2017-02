Fenêtre sur les Yvelines: La Chocolaterie Colas

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez la Chocolaterie Colas.

Le chocolat, tout un art !

La Chocolaterie Colas, fondée par Pierre Colas il y a 40 ans, est désormais entre les mains des enfants du créateur. Ils perpétuent la tradition et le savoir faire pour offrir aux Yvelinois et la ville de Maule un chocolat aussi original que de qualité. Un réel repère pour les amoureux du chocolat qui s’épanouit et qui propose des œuvres pâtissières.

Pour s’y rendre : 21 bis Boulevard Paul Barré 78580 Maule, tel: 01.30.90.90.44

Pour obtenir de plus amples informations à propos de la Chocolaterie Colas, rendez-vous sur http://chocolatscolas.fr/