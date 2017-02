Expertises: L’accompagnement des créatrices d’entreprise

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts parlent de l’accompagnement pour les femmes qui se lancent dans l’entreprenariat.

L’entreprenariat pour les femmes !

Expertises revient sur la création et le développement d’une entreprise pour les femmes. Nos invités Edouard De Penguilly, Président d’Initiative Île-de-France et Florent Lamoureux, Directeur des marchés professionnels à la Caisse d’Epargne évoque l’accompagnement des créatrices d’entreprise. Les structures d’accompagnement sont nombreuses et proposent des services personnalisés avec la création de relation, le choix des locaux mais aussi l’insertion sur le marché.

ZOOM – Des boites à colis intelligentes !

Cette semaine, Edouard Monnier vient nous présenter le concept de sa start-up: ParcelHome. Un projet innovant qui met sur pied des boites à colis connectées qui permettent de récupérer les paquets chez vous, même quand vous n’êtes pas la! Née en Belgique, l’entreprise est encore à la phase dite « pilote » mais le projet aspire à un développement national rapide. Cette boîte à colis, plus sécurisée permet d’arranger les livreurs comme les particuliers.

