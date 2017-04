Expertises: Financer son projet de franchise

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous expliquent comment financer votre franchise.

Les clefs pour financer sa franchise !

Aujourd’hui de plus en plus de personnes souhaitent se lancer dans un projet de franchise. Rose-Marie Moins, Responsable formation et promotion de la Fédération Française de la Franchise et Patrice Deniau, Fondateur de Maisons & Services vous apportent leurs regards, leurs analyses et quelques conseils qui vous permettrons de vous lancer dans cette forme d’entreprenariat.

ZOOM – L’organisation pour obtenir son crédit de franchise !

Cette semaine, nous accueillons Michel Cottet, Directeur Général de la SIAGI, il s’adresse à tous les entrepreneurs et professionnels qui souhaitent obtenir une garantie de franchise. A travers ses conseils, il explique comment recevoir un crédit dans les meilleures conditions.

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent dans Expertises sur Demain TV.