Expertises : comment faire dÃ©coller votre startup !

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous donnent les clés pour faire décoller votre start-up !

Fabrice Marsella est Maire du Village by CA. Cet écosystème créateur de valeur est une pépinière pour start-ups. Créé à Paris en 2014, le Village by CA vise à s’étendre en région et dispose déjà de locaux et de services dans 25 villes majeures dans le monde parmi lesquelles New-York, Londres, Moscou, Singapour, etc. Le but du Village est d’aider et d’accompagner les start-ups dans leur développement.

Emmanuel Bavière, préside la Commission Développement Numérique et Emploi Grand Paris Seine Ouest. Grand Paris Seine Ouest est l’un des 12 territoires de la Métropole du Grand Paris. Cet EPT (Etablissement Public Territorial) regroupe 8 villes dont Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon ou encore Sèvres. Emmanuel Bavière, en sa qualité de Président de la Commission du Développement Numérique et de l’Emploi, s’occupe des questions liées au développement des start-ups.

Durant l’émission, nos deux experts évoquent les obstacles que rencontrent les start-ups lors de leur lancement, notamment la difficulté à trouver des clients et des financements. Ils mentionnent l’importance des leviers qui existent pour faire décoller sa start-up comme établir un business plan fiable, savoir s’entourer de profils complémentaires au sien et surtout définir un bon argumentaire pour pitcher face aux financeurs.

Pour ce qui est du financement, de nombreuses options s’offrent à vous, nos experts vont vous l’apprendre!

Zoom : boostez votre startup sociale et solidaire !

Notre expert Denis Dementhon, Directeur Général de France Active vous donne les conseils pour entreprendre dans l’économie sociale et solidaire. France Active est le réseau qui vous accompagne, il se targue des 1 200 financements qu’il a soutenus en 2015. Alors, si vous êtes un entrepreneur engagé et que vous caressez l’idée de « transformer la société », n’hésitez plus, notre rubrique « zoom » est faites pour vous !