Expertises : Etre slasher, quâ€™est-ce que câ€™est ?

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous donnent les clés pour devenir slasher.

Pour ce numéro d’Expertises, découvrez une nouvelle vision de l’entreprenariat, celle de slasher. Que cache cet anglicisme ? Nos invités répondent à toutes les questions que nous nous posons sur le sujet.

Slasher, qu’est-ce que c’est ?

Provenant du mot anglais « slash », qui signifie taillader, ce terme désigne les actifs qui cumulent plusieurs emplois. Loin des clichés renvoyant à la précarité, les slasheurs sont des travailleurs qui ont choisi de travailler dans un nouvel « état d’esprit » et ont opté pour une autre « manière de vivre ».

Nos invités vous donnent tous les conseils pour devenir slasher !

Hélène Picot est slasheuse. Cela consiste pour elle à cumuler les professions de coach, auteure, conférencière, cultivatrice urbaine, media, speech-traineuse et animatrice « d’ateliers ». Sachez que cultivatrice urbaine correspond à une nouvelle manière de faire de l’agriculture en ville, par exemple en cultivant des jardins sur les toits parisiens ou encore en pratiquant l’apiculture en ville.

Marielle Barbe est également slasheuse. Elle cumule les fonctions de consultante, formatrice, coach, communicante et conceptrice-rédactrice.

Nos deux slasheuses vous expliquent comment devenir slasher tout en entreprenant.

La rubrique Zoom pour créer votre gîte ou votre chambre d’hôte !

Notre invitée pour la rubrique « zoom », Anne-Catherine Péchinot revient sur les bonnes pratiques à adopter pour ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte. Elle est directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Les bonnes pratiques se résument en 4 points : l’accueil, la gestion numérique, l’offre et l’expérience donnée aux clients.