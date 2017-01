Expertises: Les conseils pour devenir consultant

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous donnent les clés pour devenir consultant indépendant.

Lancer son offre de consultant !

Aujourd’hui, nos invités viennent nous donner les conseils pour réussir en tant qu’entrepreneur consultant. Odile Olivier, Directrice de Petite-entreprise.net et François Catta, Président de Links Consultants préconisent aux entrepreneurs de réaliser une réelle étude de marché en terme de concurrence, de prix mais aussi des besoins à proposer aux potentielles entreprises clientes. Le but est de s’adapter au marché en fonction des attentes afin de se diriger soit vers du conseil pur, soit vers des tâches managériales, soit vers un rôle de coach en entreprise.

ZOOM – Le bien-être par la poésie !

Pour cette rubrique, nous accueillons Vincent Avanzi, Blogueur de l’Odyssée Humaine, qui nous présente une notion fondamentale pour la vie d’entreprise : l’équilibre bien-être et croissance. Certains diront « les affaires sont les affaires ». Et bien pas toujours, les relations sociales sont primordiales et notre invité nous parle de la mise en place d’un environnement de travail sain autour de la poésie. Ceci permet aux collaborateurs et aux entrepreneurs de se sentir bien au sein de l’entreprise afin de proposer un travail efficace.

