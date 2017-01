Expertises: Comprendre les formes de commerce organisé

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous donnent les clés pour réussir à travers le commerce organisé.

Le commerce organisé, une valeur sûre de l’entrepreneuriat !

Pour les nouveaux entrepreneurs, le commerce organisé est une solution plus que fiable. Avec la présence d’Erick Jamier, Responsable Réseau Terres de Fenêtre et Martin Le Péchon, Avocat associé Cabinet CLP, nous tentons de comprendre les rouages mais aussi les secrets du système de commerce organisé. Ce dernier apparaît sous différentes formes, la franchise, la concession, la licence de marque ou encore le commerce coopératif. Ces divers types de contrat représentent de belles opportunités pour ceux qui se lancent dans l’univers de entrepreneuriat. Avec l’assimilation d’un concept porteur et qui nous plaît, l’expérience ne peut-être que bénéfique d’autant que l’on dispose d’un suivi ! C’est le cas de Terre de Fenêtre qui propose de franchisé de nouveaux entrepreneurs en leur transmettant un certain savoir faire ainsi qu’un accompagnement dans le monde de la menuiserie.

ZOOM – Les collectifs indépendants savent rendre service !

Dans la rubrique zoom on accueille Charles-Edouard Aubry, membre du collectif Bleu Ébène, qui présente les services proposés par les collectifs indépendants. C’est le cas de Bleu Ébène, un compromis entre les agences et les agents en free-lance qui permet aux entrepreneurs d’avoir recours à des experts. Dynamique et efficace, ces collectifs coûtent moins cher et offrent la possibilité aux entreprises de déléguer des tâches qui nécessitent un savoir-faire et des compétences spécifiques. D’où le besoin de s’appuyer sur des spécialistes qui géreront votre e-réputation ou la diffusion de contenu numérique par exemple.

