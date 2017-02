Expertises: Bien choisir son réseau de franchise

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts parlent de l’accompagnement des franchisés et des divers réseaux disponibles.

Quel réseau de franchise choisir !

En tant que futur franchisé, « Expertises » vous donne les clefs pour bien choisir votre réseau de franchise avec nos deux invités Rachid Rassoul, Co-Fondateur de la société ENJÖY et Lionel Dindjian, Directeur Général de MAIL BOXES ETC. Dynamique, audacieuse ou expérimentée, les solutions sont multiples. Pour ne pas se perdre dans cet océan de possibilités, l’émission vous offre la bonne marche à suivre pour réussir et se développer dans de bonnes conditions.

ZOOM – Les erreurs à éviter pour les jeunes entrepreneurs !

Cette semaine, Matthieu Douchy, vient conseiller les jeunes entrepreneurs. Pour ce faire, le fondateur de Créactifs énonce les erreurs plus fréquentes produites par les nouveaux entrepreneurs. De l’idée jusqu’à la mise en œuvre, l’entrepreneuriat est une question de motivation mais surtout d’organisation !

