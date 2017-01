Expertises : Ayez lâ€™audace entrepreneuriale !

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous donnent les clés pour avoir l’audace d’entreprendre !

Pour ce numéro d’Expertises, découvrez les conseils de nos experts pour faire décoller votre entreprise ! Alors l’audace d’entreprendre, c’est quoi ?

Nos invités sont des audacieux !

Antoine Moineville est alpiniste et cofondateur de Flying Frenchies. Cette société composée d’ingénieurs, de guides de haute montagne, d’artistes et de gérants de société s’est spécialisée dans la réalisation de vidéos de sports extrêmes outdoor. L’alpinisme, l’escalade, la basejump, le parapente, le ski … sont les sports que pratiquent les fondateurs de l’entreprise.

Fabien Pretre est fondateur d’EasyFlyer. Cette société a pour mission de créer une « expérience client unique » en offrant à ses clients un service personnalisé et sur mesure en matière de produits imprimés et graphiques.

Alors, avoir l’audace d’entreprendre aujourd’hui, c’est quoi ? Et comment y parvenir ?

L’audace entrepreneuriale, qu’est-ce que c’est ?

Nos deux invités sont eux-mêmes des audacieux qui ont tenté l’expérience entrepreneuriale, et avec réussite ! C’est pourquoi nos deux experts dispensent dans « Expertises » leurs conseils pour avoir les clés pour entreprendre.

La rubrique « Zoom » avec Mark Lahore !

Pour notre traditionnelle rubrique « Zoom », nous recevons Mark Lahore, cofondateur du groupe EnPersonne et coorganisateur du Salon SME. EnPersonne est un groupe de communication, événementiel et d’édition. Les trois activités de l’entreprise sont le conseil en communication, l’organisation événements et la création et l’édition de webmagazines.

Dans la rubrique « Zoom » de ce numéro d’« Expertises », Mark Lahore donne les conseils aux entrepreneurs introvertis pour qu’ils développent leurs activités malgré les difficultés relationnelles qu’ils peuvent rencontrer.