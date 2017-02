Expertises: AccÃ©lÃ©rer la croissance de sa TPE

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous donnent les clés pour grandir et accélérer la croissance de sa TPE.

La croissance chez les TPE ?

Dans ce numéro d’Expertises, nos invités donnent des conseils pour aider les entrepreneurs à faire croître leur TPE. Vincent Moquet et Jean-Philippe Azéma de la société Wikane évoquent les astuces et les manières d’agir pour faire évoluer son entreprise. Wikane est une société qui propose les services de ses experts qui accompagnent les entrepreneurs dans la conception et la mise en œuvre de plans de croissance. Le b.a.-ba pour un entrepreneur est d’avoir fixé clairement ses objectifs et de mettre en place une stratégie d’entreprise que ce soit au niveau du marketing ou de la communication. Une grande organisation que l’on décrypte au fil de l’émission.

ZOOM – L’équipement informatique prend de l’ampleur !

Pour cette rubrique, nous accueillons Julien Laval du groupe Intel. Il préconise à toutes les très petites entreprises (TPE) de s’équiper au niveau informatique. Cette idée est régie par trois principes. D’abord, l’ère dans laquelle nous sommes est particulièrement propice pour les outils numériques, il est donc fondamental pour les TPE d’avoir accès à ces équipements. Ensuite, s’équiper informatiquement c’est aussi gagner en productivité puisque un bon matériel favorisera les performances. Finalement, cela permet d’offrir la meilleure image possible de son entreprise. Une TPE bien équipé fera toujours meilleure impression qu’une entreprise sans matériel.

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent dans Expertises sur Demain TV.