Expertises: Comment dÃ©velopper son activitÃ© de consultant ?

En partenariat avec le Salon SME, « Expertise » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneurs ? Ecoutez les informations concrètes et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui apprenez à développer l’activité de consultant !

Pour ce premier numéro d’ « Expertises », c’est l’activité de consultant qui vous est présentée. Un consultant est un « facilitateur » et un expert. Un client fait appel à ses services pour identifier et analyser un problème et trouver des solutions. Enfin le consultant affine progressivement sa spécialisation dans un secteur précis comme les ressources humaines, ou l’innovation.

Invités : expert, professionnel et blogueur répondent à vos questions !

Thomas Bockstal : dirigeant de Stratéliance , une entreprise spécialiste du conseil en développement marketing et commercial.

Guillaume Cairou : fondateur de Didaxis, société de portage salarial spécialisée dans les métiers de la prestation intellectuelle comme le conseil, la formation, l’ingénierie, l’informatique et le service. Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite, où un salarié ayant un contrat avec une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d’une entreprise cliente.

Jérôme Hoarau : blogueur, expert et coach, fondateur de pourquoi-entreprendre.fr

Expertise : développer son activité de consultant !

De plus en plus de salariés, décident de se lancer dans l’entreprenariat et la création d’entreprise. L’activité de consultant est en pleine essor sur le marché de l’emploi, c’est pourquoi nos invités vous donnent les outils pour réussir. Il faut dans un premier temps s’entourer et se faire aider, c’est ce qui amènera à la croissance de votre entreprise. Pour cela, le portage salarial via des réseaux d’entrepreneurs et des structures qui accompagnent le salarié vers son indépendance sont les outils numéro 1 pour faire ces premiers pas.

Ayez le reflexe d’aller sur le terrain pour rencontrer et poser vos questions à des clubs d’entrepreneurs, des Networking, des coworking ou des speed business meeting. De manière informelle vous pourrez solliciter ces réseaux professionnels qui vous aideront dans vos démarches. En tant que consultant, une présence physique sur le terrain est obligatoire. Mais internet oblige, une présence virtuel est elle aussi obligatoire. Développez un site, comme vitrine de votre activité et soyez communicant sur les réseaux sociaux. Ce besoin de communication est un élément clé dans la réussite de votre activité.

Zoom : les conseils de notre invité !

Vous êtes dirigeant de TPE, et vous voulez que vos collaborateurs osent entreprendre ? Jérôme Hoarau vous donne ces trois piliers pour être plus entreprenant !

Clarifier : vous avez des objectifs, des problèmes ? Il vous faut penser, analyser, se poser les bonnes questions. Le QQOCP (qui, quoi, où, comment, pourquoi) est l’outil qui vous aidera à rendre plus lisible vos interrogations.

Responsabiliser : Après avoir clarifié vos objectifs et vos problèmes, ayez confiance dans votre projet ou ceux de vos collaborateurs. C’est un investissement de temps, mais pour un travail final réussi.

Coacher : N’adoptez pas un comportement directif, utiliser des exemples, des conseils et partager votre expérience, pour que la progression de vos collaborateurs soit efficace.

Avec ces nombreux outils et conseil distillés par nos invités, n’hésitez plus et lancer vous dans entrepreneuriat.