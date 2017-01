Epicerie tabac presse

A Jenzat, une commune de 522 habitants, située au sud du département de l’Allier, à proximité des gorges de la Sioule, à 8 km de Gannat, un pôle de services centre d’un bassin de vie, et de l’autoroute A71 et à 23 km de Vichy (sous-préfecture de 25 325 habitants), il y a un fonds de commerce d’épicerie, tabac, presse, dépôt de pain, dépôt de gaz et Point Multi Services avec livraisons à domicile à reprendre.

L’affaire est situé au coeur de la commune.

La surface de vente est de 70 m² et comprend le magasin, réserve, bureau, sas de livraison, toilettes et chambre froide. Il y a une réserve de 20 m² au 1er étage.

Climatisation réversible.

Convient pour une personne seule.

Clientèle locale fidélisée et passage.

Prix de vente du fonds : 45 000 €.

Montant du loyer : 299,50 € TTC/mois.

Bail commercial 3.6.9.