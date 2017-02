Entreprise espaces verts, clÃ´tures et portails

Entreprise espaces verts, clôtures et portails

Dans le département de la Loire, dans une commune de plus de 1.000 habitants située au nord de Roanne, une entreprise espaces verts, clôtures et portails est à reprendre pour cause de départ en retraite.

La situation géographique de l’entreprise est stratégique au carrefour des départements de la Loire, de l’Allier et de la Saône et Loire (interventions dans un rayon de 100 km).

Les activités sont très variées :

– création et entretien des parcs et jardins,

– taille, élagage, abattage et dessouchage,

– clôtures agricoles, clôtures gibier, barrières galvanisés de pâture, clôtures de maison,

– portails à vantaux et coulissants, manuels ou motorisés.

L’entreprise emploie 2 ouvriers en plus du gérant.

Elle dispose de hangars et de matériels spécialisés (tracteurs, enfonce-pieux, broyeur, remorque, semoir à prairies…)

Bon chiffre d’affaires.