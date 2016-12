Entreprendre dans la Silver Ã©conomie, comment faire ?

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous à l’entreprenariat dans la Silver économie. Comment s’y prendre ? Nos invités, Isabelle Marchand et Guillaume Tourniaire répondent à nos questions.

Nos invités, experts de la Silver économie !

Isabelle Marchand est directrice de Silver’Innov, une pépinière et un hôtel d’entreprises liés à la Silver économie. Silver’Innov a pour vocation de faciliter le développement des jeunes entreprises dans ce secteur. Cet établissement public, créé par la ville de Vitry, le département et la région Île-de-France, accompagne les start-up innovantes de la Silver économie.

Guillaume Tourniaire est co-fondateur d’Hoolders, 1ère plateforme de co-funding en France. La plateforme propose aux particulier d’épargner en co-investissant avec Hoolders dans les innovations de demain. L’entreprise sélectionne les opportunités d’investissement dans les secteurs porteurs d’innovations technologiques : la santé, les objets connectés et la Silver économie.

Entreprendre dans la Silver économie, comment faire ?

Nos deux experts, reviennent sur les difficultés que peuvent rencontrer les nouveaux entrepreneurs de la Silver économie. D’après nos spécialistes, Business Model (outil de pilotage pour adapter le modèle économique de votre entreprise) et communication sont les principaux ressorts de développement.

Pour développer votre entreprise dans ce secteur d’activité, il existe des aides : pensez aux solutions publiques avec les incubateurs qui ont pour mission d’accueillir et accompagner les projets de création d’entreprises innovantes et adressez-vous aux financeurs publics et privés pour soutenir vos projets.

Cette semaine, 360 Degrés vous apporte les solutions pour entreprendre dans la Silver économie, un secteur en plein développement qui augure de nombreuses promesses d’avenir.