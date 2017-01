«Enquête d’emplois» : Maintenance des engins de Travaux Publics

«Enquête d’emplois» c’est le magazine pour découvrir les secteurs qui embauchent, les emplois de demain et qui vous donne les pistes pour réussir votre orientation ou votre reconversion.

A travers des témoignages et des cas concrets «Enquête d’emplois» vous propose un focus sur les métiers de la maintenance des engins de travaux publics. Au moins 1500 postes à pourvoir tout de suite et plutôt bien payé. Vous saurez tout sur le métier et ce secteur d’activité avec un reportage sur le terrain et nos 3 invités:

Hervé Rebollo, Délégué général de DLR (Syndicat National des Distributeurs Loueurs et Réparateurs des matériel de bâtiment, de travaux publics et de manutention).

Caroline Saussier, DRH du Groupe Poisson.

Jérémy Allemand, Technicien de maintenance de la Société Payen.

La maintenance des pelleteuses, un secteur qui recrute !

Avec de nombreux grands projets d’aménagement comme celui du Grand Paris Express, le secteur des travaux publics se porte bien et il recrute à nouveau. Par exemple sur le métier de la maintenance des engins de travaux publics. Le secteur recherche de nombreux techniciens pour entretenir et réparer les engins de chantier qui ne doivent jamais tomber en panne ! Un métier de la mécanique qui demande également des compétences en hydraulique et en électronique, car ces machines sur les chantiers sont aujourd’hui bourrées de technologies. Sur ce seul métier, les entreprises du secteur proposent près de 1500 postes ! Une aubaine pour ceux qui veulent travailler, se former dans ce secteur (Bac Pro Travaux Publics et Manutention ou BTS MAVETPM) c’est l’assurance de trouver un emploi, que ce soit près de chez vous comme à l’étranger.

Un métier qui change, de nombreux avantages !

Ce besoin croissant de technicien de maintenance d’engins de travaux publics s’explique aussi par les évolutions techniques. L’image du mécanicien d’antan est révolue ! Les techniciens travaillent désormais en adéquation avec l’ère numérique puisqu’ils utilisent des outils informatiques au quotidien. D’autre part, Les techniciens de maintenance ou techniciens itinérants jouissent d’un quotidien varié et ce métier peut vous amener à vous déplacer régulièrement. Vous pourrez même voyager à l’étranger, car les machines de TP sont présentes partout dans le monde, et la formation de technicien français est reconnue. Ce métier propose également de nombreuses opportunités d’évolution (technicien itinérant, chef d’atelier, responsable de parc, commercial etc.). Dernier point fort, et non des moindres, le métier de la maintenance des engins de travaux publics paye bien, voire très bien. En fonction de l’expérience et des années de métier, la rémunération annuelle varie de 25 000 à 70 000 euros. De quoi y réfléchir a deux fois avant de choisir son orientation !

Pour en savoir plus sur le secteur, rendez vous sur www.dlr.fr et www.guidedlr.fr

Sur les formations www.3mtpm.com vous guidera sur les cursus et les écoles disponibles.