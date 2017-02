Emploi: Web-Atrio recrute

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Wojtek Jamka, Co-Fondateur de Web-Atrio.

Les entreprises proposant des services numériques sont en plein boom. Un secteur d’avenir qui propose des métiers variés et une certaine sécurité de l’emploi. C’est le cas de Web-Atrio qui offre des services informatiques et de développement web plus spécifiquement.

Web-Atrio, une jeune entreprise innovante !

Travailler dans entreprise où il fait bon vivre ? Pour certains un rêve, pour d’autres une réalité ! C’est ce que propose Web-Atrio, une entreprise dynamique et innovante en pleine croissance. Opérant sur le secteur du numérique, l’entreprise recrute de nombreux postes sur Paris comme Toulouse. Elle propose des services de développement web pour des PME comme des groupes plus importants. Cette croissance se traduit par des recrutements sur des métiers en vogue. On relève des postes tels que développeur web, consultant, architecte, commercial, expert Java etc… Une large palette qui s’adresse à divers profils, débutants comme expérimentés en quête de stage ou de CDI ! Alors pour trouver un travail dans votre domaine d’expertise et une entreprise qui offre de nombreux avantages pour ses salariés, contactez Web-Atrio !

Si vous répondez aux différents critères et que vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site http://www.web-atrio.com/ pour obtenir tous types d’informations complémentaires.