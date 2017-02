Emploi: Trouvez un emploi avec IT Link

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Cécile Chopinet, Directrice des Ressources Humaines de la société IT Link.

Grâce aux avancées numériques, de nombreuses entreprises peuvent évoluer en proposant des services basés sur les nouvelles technologies. A l’instar d’IT Link, en pleine croissance, qui permet aux entreprises industrielles une digitalisation des systèmes.

IT LINK, une société qui n’a pas fini de grandir !

Historiquement, IT Link se développe dans la conception de systèmes embarqués pour l’automobile et de systèmes critiques pour le quartier de la Défense. Désormais le Groupe opère sur la digitalisation des systèmes et des objets pour des clients industriels de divers horizons. Une entreprise de services numériques qui se développe fortement et qui recherche activement des talents pour occuper les postes vacants et accélérer la croissance. IT Link souhaite embaucher pas moins de 250 personnes sur l’année 2017 que ce soit en France ou à l’étranger. C’est aussi ça la force de l’entreprise : pouvoir voyager en Europe comme au Canada ! D’autant que les débutants comme les profils plus expérimentés sont acceptés au sein de l’entreprise. Cette dernière est en quête d’ingénieurs en informatique ou en électronique, de consultants mais aussi de développeurs de logiciels embarqués et d’application mobile. Les futurs employés d’IT Link travailleront sur des thèmes tels que l’aide à la conduite automobile ou encore la sûreté ferroviaire. Des métiers d’avenir qui garantissent aussi un salaire conséquent puisque le débutant aspire à 30 000 euros de salaire annuel minimum ! Alors si les métiers du numérique et de l’informatique vous branchent et que vous aimez avoir un quotidien varié alors IT Links est l’entreprise qu’il vous faut !

Si vous répondez aux différents critères et que vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site TALENTS.ITLINK.FR pour obtenir tous types d’informations complémentaires.