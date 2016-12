Emploi : trouver un CDI avec Randstad !

Randstad fait partie du Groupe Randstad, le deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines. Randstad France vous propose aujourd’hui 1 800 CDI !

Fondé au Pays-Bas en 1960, le Groupe Randstad se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines. En 2015, son chiffre d’affaires x s’élevait à 2,84 milliards et le groupe comptait plus 3 500 collaborateurs pour 740 agences nationales et locales.

1 800 CDI pour vous !

Les clients de Randstad France recherchent près de 1 800 postes sur l’ensemble du territoire. Les métiers à pourvoir se trouvent principalement dans les secteurs du service et de l’industrie. Pour le secteur du service, les postes demandés concernent des commerciaux, des technico-commerciaux et des techniciens de paie. Dans le domaine de l’industrie, ce sont des mécaniciens de véhicules et d’engins ainsi que des techniciens de maintenance.

Tous les postes proposés sont des contrats à durée indéterminée (CDI) « classiques » à la différence du nouveau contrat créé en 2014 pour les CDI « intérimaires ». De ce fait, c’est la société Randstad qui devient employeur pour le compte de ses clients.

Alors, n’hésitez pas et renseignez-vous sur le site du Groupe Randstad France et trouvez votre emploi de demain.