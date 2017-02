Emploi: Sewan, une entreprise qui recrute

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Alexis de Goriainoff, Président de Sewan.

Les nouvelles technologies permettent d’utiliser régulièrement de nouvelles applications et proposent de facto de nouveaux besoins et services. Sewan est un opérateur Télécom à destination des entreprises. Son activité se dessine par trois services : la connectivité, la téléphonie et l’hébergement cloud.

L’ambition internationale !

En pleine croissance, la société Sewan vise une place sur la scène internationale. Son développement se traduit par un chiffre d’affaire de 62 millions d’euros sur l’année 2016 mais aussi par la présence de 254 collaborateurs répartis sur 3 pays européens. La société propose des services informatiques aux PME majoritairement. Sewan prend en charge la téléphonie, les serveurs, les données informatiques de bout à bout afin que les entreprises puissent se concentrer pleinement sur leur activité principale. Désormais, la société souhaite se développer, notamment à l’étranger. Pour cela, Sewan est en phase de recrutement avec une centaine de postes à pourvoir sur l’année 2017. A la recherche d’ingénieurs Télécom ou R&D, de développeurs mais aussi de commerciaux, de responsables marketing ou encore de techniciens, Sewan recrute des profils débutants comme expérimentés. Pour se faire une place dans la société, la qualité principale est la personnalité ainsi que l’intérêt pour le secteur informatique. En plus d’offrir de belles perspectives de carrière, la société propose des conditions de travail optimales avec des animations ou des soirées régulières afin de créer des liens avec les collaborateurs.

Si vous répondez aux différents critères et que vous êtes intéressé, rendez-vous sur les sites www.sewan.fr ou www.sewan.jobs.fr pour obtenir tous types d’informations complémentaires.