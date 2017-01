Emploi: Des postes à pourvoir chez SQLI

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Didier Fauque, Directeur Général de la société SQLI.

Le digital recrute et représente un secteur rempli d’opportunités. Aujourd’hui, découvrez SQLI, une entreprise ambitieuse voulant se faire une place de leader sur la scène européenne en termes d’expérience connectée.

SQLI, performance et ambition !

Tout d’abord, SQLI est une entreprise proposant des services de stratégie e-commerce à d’autres sociétés. Elle compte d’ores et déjà des clients prestigieux tels que L’Oréal ou Nespresso. Son but est d’optimiser l’ensemble des émotions, des sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l’achat d’un produit ou d’un service. Une dimension digitale qui place SQLI dans les sociétés en développement et recrutement intensif ! D’autant que cette organisation prend de l’ampleur au niveau international, notamment avec le projet MOVE’UP 2020 qui vise à l’épanouissement de l’entreprise à l’étranger.

Des postes à pourvoir !

Quand on parle croissance, on parle aussi d’embauches. C’est le cas de SQLI qui propose de nombreux postes toujours vacants. Pour 2017, la société recherche pas moins de 750 postes à pourvoir en France et en Europe ! Ces propositions s’adressent à des étudiants et des experts (ingénieurs) en développement, en marketing ou en design. Les qualités principales sont une bonne culture geek, de la créativité, des compétences digitales mais surtout du dynamisme ! Sans oublier la partie rémunération, chez SQLI, les débutants ont un salaire avoisinant les 38 000 euros par an avec évolutions possibles selon les profils.

Alors, si vous souhaitez intégrer le monde du digital dans une entreprise dynamique, rendez-vous sur http://www.sqli.com/ ou sur https://www.sqli-carrieres.com/ pour la section dédiée au recrutement.