Emploi: Meltwater, en quête de collaborateurs

Meltwater est une société qui aide les entreprises à prendre de meilleures décisions grâce à des insights venant de l’extérieur.

Fondée en Norvège en 2001, elle compte plus de 24 000 entreprises clientes qui utilisent la plateforme de media intelligence pour surveiller des milliards d’échanges en ligne, en extraire des données pertinentes et les utiliser pour gérer stratégiquement leur marque et rester en avance sur leur concurrence. Avec 50 bureaux sur 6 continents, Meltwater est dévoué à offrir un service personnel et global, basé sur une expertise locale.

Pour faire face à sa croissance, Meltwater, leader du marché de la media intelligence et de la veille digitale, annonce un plan de recrutement de 50 personnes dans ses différents bureaux européens (Paris, Berlin, Londres, Amsterdam, Oslo) et à Dubaï. En France, on compte 15 postes disponibles sur l’année 2017.

Que ce soit au business développement, au support client, au marketing ou à la gestion, tous les services de l’entreprise recrutent ! Une large palette pour les demandeurs d’emploi qui doivent tout de même répondre à quelques critères. Tous les profils bac +5, de toutes les disciplines sont recherchés, avec comme condition d’être au minimum bilingue anglais et une langue locale, d’avoir une passion pour la vente, le contact client et le consulting. Une expérience à l’international est conseillée mais pas obligatoire pour obtenir un poste chez Meltwater.

Pour en savoir plus sur le recrutement chez Meltwater, rendez-vous sur https://www.meltwater.com/fr/about/careers/