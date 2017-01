Emploi: Dragonfly recrute dans l’informatique

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Franck Dubray, PDG de la société DragonFly

Les outils numériques sont des supports de travail en perpétuelle évolution. De ce fait, on assiste à une croissance qui se traduit par de nombreuses propositions d’emploi. Aujourd’hui, découvrez Dragonfly, une entreprise qui recrute et opère sur 3 activités distinctes: la sécurité informatique, l’infogérance ainsi que le cloud computing.

Dragonfly, une entité évolutive

Créée en 1994, au commencement de l’émergence des outils numériques, Dragonfly était une société qui se limitait à la sécurité informatique. Par la suite, avec les évolutions et les avancées technologiques, l’entreprise s’est adaptée en créant d’autres filiales qui mettent en place des services d’infogérance et de cloud computing. C’est le cas de Cloud Temple qui présente ses services via 4 facteurs « Transformer, Sécuriser, Moderniser, Accélérer » qui garantissent la qualité des services et le succès auprès des clients. Aujourd’hui, la société connaît une forte croissance et cela se traduit par un chiffre d’affaire s’élevant à 42 millions d’euros sur l’année 2016 mais aussi par l’installation de la société à l’étranger !

Une phase intensive de recrutement

Vous connaissez la devise: développement rime avec recrutement ! Pour atteindre ses objectifs toujours plus importants et conserver cette période de croissance, DragonFly recrute des architectes système et réseau, des ingénieurs sécurité, des développeurs, des experts infrastructures, ainsi que des chefs de projets spécialisés dans la transformation des systèmes d’information. Tous les postes à pourvoir sont en CDI. Plus concrètement, Cloud Temple recherche activement 100 futurs CDI et 50 stagiaires-alternants avec ouverture sur un CDI au terme de la période pédagogique. Ces postes sont proposés à des profils variés, débutants ou expérimentés, qui ont pour qualité la maîtrise des outils informatiques, l’intérêt du numérique et enfin une grande curiosité.

Si vous répondez aux différents critères et que vous êtes intéressé, rendez-vous sur les sites https://www.dragonflygroup.fr/ ou www.cloud-temple.com pour obtenir tous types d’informations complémentaires.