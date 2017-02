Emploi: DÃ©couvrez Artsper

« Le journal de l’emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons François-Xavier Trancart, Co-fondateur d’Artsper.

Les secteurs qui touchent aux nouvelles technologies d’information et de communication sont en pleine croissance. Dès lors qu’ils sont associés à un concept porteur, le projet ne peut être qu’ambitieux. C’est le cas d’Artsper qui développe une véritable marketplace de galeries d’art en ligne.

Artsper, une start-up qui se développe !

Artsper est une start-up qui a pour vocation de vendre en ligne des œuvres d’art puis de les livrer aux acheteurs. En partenariat avec de nombreuses galeries d’art contemporain, l’entreprise veut se faire un nom sur la scène internationale. Avec une forte croissance, l’entreprise est en quête d’effectifs avec 25 postes à pourvoir sur l’année 2017. Ces recrutements ciblent les métiers de la technique, de la communication ainsi que le secteur commercial et relationnel. Les débutants comme les profils plus expérimentés sont acceptés pour soutenir et préserver le développement d’Artsper. Outre l’aspect technologique, Artsper propose une réelle plus-value au niveau pratique en opérant sur le domaine de l’art. Un sujet passionnant et original qui permet d’acquérir des connaissances et une culture artistique.

Si vous répondez aux différents critères et que vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site http://www.artsper.com/fr pour obtenir tous types d’informations complémentaires.