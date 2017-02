Emploi: Artsper, une entreprise qui recrute

Artsper est une starp-up qui développe, en partenariat avec les galeries d’art contemporain, un site pour vendre des œuvres d’art. Une véritable market-place accompagnée de la livraison des produits.

Des postes chez Artsper

Fondée en 2013, Artsper a su s’adapter aux besoins du marché et des consommateurs en créant un concept novateur et porteur. Cela sa traduit par une période de forte croissance et un recrutement intensif afin de doubler les effectifs. Désormais, on compte 25 postes disponibles chez Artsper. Des postes qui s’adressent à divers profils, débutants comme expérimentés sur plusieurs catégories de métiers. Le pôle technique avec des développeurs, product managers qui veilleront au bon fonctionnement du site internet, le pôle commercial avec des accounts managers et le service client mais aussi le pôle communication autour du marketing. Des jobs disponibles oui, mais dans une start-up avec une bonne ambiance et un thème original c’est encore mieux ! Et bien c’est ce que propose Artsper pour ses futurs employés !

Pour en savoir plus sur le recrutement chez Artsper, rendez-vous sur http://www.artsper.com/fr ou vous pouvez également consulter l’interview du co-fondateur, François-Xavier Trancard, dans le journal de l’emploi du 14 Février.