Emploi: Anticiper son entretien dans une entreprise?

Passer un entretien d’embauche, l’épreuve ultime avant de connaître son sort : avoir un emploi, ou pas. Situation stressante pour la grande majorité des personnes, le site Glassdoor vous propose des solutions qui pourraient bien réduire votre stress de façon conséquente !

Alors que certaines applications vous permettent de trouver du travail en 24h, d’autres pensent à vous aider pour l’entretien. Pour chacune des étapes de la recherche d’emploi, vous pouvez trouver de l’aide.

Un entretien réussi pour un emploi garanti (ou presque)

Répondre à des annonces, relancer les employeurs, recevoir des refus ou aucune réponse… différentes étapes par lesquels nous sommes tous (ou presque) passés. Et quand (enfin!) on est convoqué à un entretien, c’est la panique. Il ne faut pas rater cette occasion. Mais ce serait bien plus simple de s’y préparer si l’on savait à l’avance les questions.

C’est exactement ce que vous promet Glassdoor. Ce site internet américain est arrivé en France il y a deux ans et pourrait bien vous faciliter la vie. Son fonctionnement est simple : ce sont les salariés qui laissent des avis. Ils permettent ainsi au candidat de connaître le processus de recrutement de l’entreprise directement à sa source.

Questions posées, nombre de personnes à convaincre lors de l’entretien et qualités recherchées. Voilà les points qui sont susceptibles d’être très utile au moment de l’entretien pour ne pas stresser et convaincre son (ses) interlocuteur(s) que vous êtes le candidat idéal !

Une entreprise transparente

Le nom du site est parlant, son objectif est de rendre le fonctionnement de l’entreprise totalement transparent. Quoi de mieux que de savoir où l’on met les pieds avant de passer un entretien ? D’ailleurs, il semblerait qu’une fois ces informations en sa possession, le candidat, désormais salarié de l’entreprise y reste plus longtemps !

Les employeurs ont donc tout à gagner à rendre leur fonctionnement transparent. Cela permet d’avoir des candidats mieux ciblés et plus motivés. Les avis y sont honnêtes puisqu’il s’agit de véritables employés qui donnent leur avis de façon anonyme, en précisant parfois leur poste pour plus de précision.

Le site propose aussi directement des offres d’emploi, des photos des bureaux, etc. De quoi rassurer les candidats et pour les employeurs un bon moyen de promouvoir leur image de marque.