Demain la CitÃ©: Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil

L’émission «Demain la Cité» vous propose de mieux comprendre les enjeux en matière d’aménagement et de développement de la région Île-de- France à travers le regard d’un élu d’une des 1278 villes de notre région. Cette semaine, focus sur Montfermeil.

Xavier Lemoine, le Maire de Montfermeil nous présente sa ville, son histoire, ses grands projets d’aménagement et nous donne son avis sur la Métropole du Grand Paris.

Montfermeil, des projets ambitieux !

Souffrant d’une image de cité, Montfermeil veut faire peau neuve avec de nombreuses transformations. La ville a d’ores-et-déjà connu des périodes de grands travaux (ANRU) et de nombreux aménagements urbains. Xavier Lemoine compte bien continuer sur cette lignée en développant une ville toujours plus culturelle, dynamique, agréable à vivre et bien desservie par les transports en commun. Montfermeil est une ville avec de réels atouts, notamment géographiques. Le but est donc d’en tirer le meilleur parti et de créer un véritable pôle démographique et économique.

Montfermeil et la Métropole du Grand Paris !

Aujourd’hui Montfermeil fait partie de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris – Grand Est. Cette nouvelle entité regroupe treize autres villes : Noisy-le-Grand, Coubron, Gagny, Clichy-sous-Bois, Gournay-sur-Marne, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Le Raincy, Rosny-sous-Bois, Les Pavillons-sous-bois, Vaujours et Villemomble et fait partie des 12 territoires de la Métropole du Grand Paris. Pour M. Lemoine, cette échelle territoriale est inévitable et nécessaire pour gouverner un tel territoire mais il conteste la Métropole du Grand Paris à travers les flux financiers qui desservent les communes.

Pour en savoir plus sur les ambitions et l’actualité de ces différents projets, vous pouvez suivre l’actualité de la ville sur http://www.ville-montfermeil.fr/

–

Idée de sortie à Montfermeil

A découvrir à Montfermeil : Le moulin, une structure rénovée mais traditionnelle et qui fonctionne toujours !

A ne pas rater à Montfermeil : Le défilé culture et création qui réunit les cultures et les communautés entre elles et le spectacle Sons et Lumières avec l’interprétation de La Dame aux Camélias.