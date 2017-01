Demain la Cité: Le territoire Plaine Commune

L’émission «Demain la Cité» vous propose de mieux comprendre les enjeux en matière d’aménagement et de développement de notre région à travers le regard d’un élu d’une des 1278 villes de la région Île-de- France. Cette semaine, découvrez, non pas une ville, mais les enjeux du territoire Plaine Commune et du projet Grand Paris.

Dans ce nouveau numéro de «Demain la Cité», découvrez le développement, les projets ainsi que les aménagements territoriaux de l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune avec le Président de cette institution: Patrick Braouezec. Aussi, nous pourrons dresser un bilan un an après la mise en place du projet Grand Paris.

La Plaine Commune, un territoire de développement !

Depuis le 7 août 2015 avec la loi le NOTRe sur la réforme territoriale et la mise en place des EPT (Etablissements Publics Territoriaux), la région Île-de-France connaît un phénomène de «double-intercommunalité» entre la Métropole et les 12 territoires limitrophes. C’est le cas de la Plaine Commune qui est en plein développement économique, social et durable. Cette communauté d’agglomérations composée de 9 villes (Stains, St-Denis, Île-St-Denis, St-Ouen, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Aubervilliers, Epinay-sur-Seine et Villetaneuse) mise sur une forte croissance sur différents plans. Les axes majeurs et les priorités sont les suivantes: l’amélioration de l’accessibilité et de la mobilité des citoyens avec une optimisation du réseau de transports en commun, une densification du territoire avec la construction massive de logements, une rénovation urbaine pour maximiser le cadre de vie et enfin le maintien de la politique culturelle mise en place sur l’ensemble du territoire.

Lorsqu’on parle de développement, on évoque aussi la notion d’emploi. Cette dernière est fondamentale pour le territoire Plaine Commune qui traverse une période de croissance économique depuis les années 90 avec la construction du Stade de France et l’arrivée de sièges sociaux dans le secteur. Le territoire, de plus en plus attractif, devient un réel pôle économique et compte bien poursuivre sur cette lancée en séduisant toujours plus de grandes entreprises et en créant des emplois. Cette volonté d’épanouissement s’inscrit pleinement dans les grands objectifs du Grand Paris.

Le bilan du projet Grand Paris !

Pour rappel, le Grand Paris compte 131 communes avec 7,5 millions d’habitants. On y retrouve Paris, les villes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, plus 7 communes des départements limitrophes de l’Essonne et du Val d’Oise. En plus d’être une référence en terme de superficie et d’urbanisme, le Grand Paris représente un centre économique très important à l’échelle européenne. En termes de compétences, la Métropole traite du développement économique, du développement durable et environnemental, et de l’aménagement du territoire métropolitain. A ce jour, le territoire que couvre le Grand Paris est en pleine transformation avec notamment le projet Grand Paris Express qui vise à l’agrandissement du réseau métropolitain. Cette opération symbolise un tournant tant les changements sont importants. Pourtant, Patrick Braouezec dresse un bilan mitigé du projet Grand Paris qui a encore beaucoup de chemin à réaliser !

Pour en savoir plus sur les ambitions et l’actualité de ces différents projets, vous pouvez consulter les sites suivants: http://www.metropolegrandparis.fr/, http://www.plainecommune.fr/