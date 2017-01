Demain la CitÃ©: vous explique lâ€™Ã©conomie circulaire !

L’émission « Demain la Cité » vous propose de mieux comprendre les enjeux en matière d’aménagement et de développement de notre région à travers le regard d’un élu d’une des 1 278 villes de la région Île-de-France. Cette semaine, découvrez, non pas une ville, mais les futurs enjeux d’aménagement et de développement à travers l’économie circulaire.

Dans ce nouveau numéro de « Demain la Cité », découvrez l’économie circulaire avec Florence Presson, Maire Adjointe de Sceaux en charge du numérique, du développement durable et de la transition énergétique. Elle est également membre de l’Institut de l’économie circulaire.

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ?

A l’heure actuelle, la réduction des matières premières, l’augmentation de la population et les différents changements environnementaux nécessitent un tournant dans notre manière de vivre. La seule solution viable à terme serait l’économie circulaire. L’objectif majeur de ce nouveau modèle est de continuer à assurer une croissance économique tout en tenant compte de l’épuisement des ressources naturelles. C’est pourquoi les déchets d’aujourd’hui peuvent devenir les produits de demain. En refondant notre vision de la consommation et du traitement des produits, notre but est de parvenir à élaborer une éco-conception.

L’éco-conception peut se voir comme une « boucle vertueuse » qui décrit schématiquement le circuit suivant : matières premières, fabrication, utilisation, durée de vie, réparation, recyclage et traitement final. Ce nouveau modèle amènerait la création de valeurs positives sociale, économique et surtout environnementale.

Un enjeu actuel !

Le développement durable est un enjeu très actuel. Depuis le Sommet de la Terre organisé à Rio en 1992 par les Nations-Unies, la notion de développement durable est devenue une aspiration officielle. Le développement durable repose sur trois piliers : écologique, social et économique. Le pilier écologique se mesure entre autre par les décisions arrêtées lors des grands sommets organisés par les Etats, à l’image de la COP 21 de l’année dernière. Pour le pilier social, il est plus difficile d’identifier vraiment le domaine d’action qui s’avère très diffus mais sa finalité est de satisfaire les besoins humains en répondant à un objectif d’équité sociale. Enfin, en ce qui concerne le pilier économique, l’économie circulaire se révèle faire partie intégrante de toute mise en œuvre de développement durable qui se doit allier la croissance et l’efficacité économique à travers des modes de production et de consommation durables.

La notion d’économie circulaire, dans sa mise en place et son rôle dans l’aménagement de demain sont donc essentiels. Pour cette raison, « Demain la Cité » et Florence Presson nous expliquent tout sur cette économie et son application, notamment dans la ville de Sceaux et la Métropole du Grand Paris.