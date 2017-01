DÃ©couvrez la radio des Ã©lÃ¨ves dâ€™un collÃ¨ge de SartrouvilleÂ !

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez la radio du collège Louis Paulhan de Sartrouville.

La radio, un outil pédagogique !

C’était il y a 4 ans, le collège Louis Paulhan de Sartrouville lançait sa première web radio animée par les élèves encadrés de leurs enseignants. La LP Radio est accessible à tous les élèves en dehors des heures de cours, sous forme d’atelier. Le collège utilise le matériel prêté par la direction académique.

Cette pratique ludique présente plus d’un bienfait pour les élèves. Sur le plan pédagogique, les élèves développent une plus grande aisance à l’oral dont l’effet se répercute positivement sur leur expression écrite. C’est également un moyen de comprendre l’actualité qu’il faut décortiquer pour en faire des chroniques compréhensibles. Confiance en soi et ouverture d’esprit des collégiens sont les objectifs de cette initiative pédagogique.

Le collège Louis Paulhan adepte des ateliers pédagogiques !

La web radio n’est pas l’unique pratique innovante du collège de Sartrouville. En effet, cours de cuisine ou développement du sport sont des activités courantes pour les enseignants du collège. Grâce à ces nombreuses initiatives, le collège a été sélectionné pour faire partie des établissements pilotes du plan numérique. De ce fait, le département des Yvelines a financé des tablettes tactiles pour les élèves.