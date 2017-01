DÃ©couvrez le tracÃ© du Paris-Nice 2017Â !

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez plus sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en davantage sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez le tracé de la course Paris-Nice 2017.

Paris-Nice, une course historique !

L’édition 2017 signera le 75e départ de la célèbre course cycliste Paris-Nice. Pour la 8ème année consécutive, le département des Yvelines verra s’élancer les professionnels de la course. Le prochain Paris-Nice partira le 5 mars 2017 de Bois d’Arcy. Cette année, le département n’accueille pas le prologue de la course mais bien la première étape. Après le départ de Bois d’Arcy, les coureurs parcourront une étape de 148,5 Km dans la Vallée de Chevreuse. La ville de Rochefort-en-Yvelines sera la ville-départ de la deuxième étape.

Une course pour les professionnels et le public !

Cette année encore, le département a décidé de chouchouter ses spectateurs grâce à l’opération « Tous Cyclistes en Yvelines ». Cette randonnée de Cyclotourisme, route et VTT, se tiendra à bois d’Arcy le samedi 4 mars, la veille du départ de la course professionnelle. Un « village vélo » vous accueillera à Bois d’Arcy durant les deux jours.

Pierre Didier, Président du Conseil Départemental a d’ailleurs annoncé, en même temps que la présentation officielle du tracé, l’accord avec ASO l’organisateur de la course, le prolongement de 4 ans du partenariat avec le département.

Alors rendez-vous le 5 mars 2017 pour le départ du prochain Paris-Nice !