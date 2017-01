Croître dans les services à la personne

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous au développement des services à la personne. Nos trois invités et experts répondent à nos questions et vous donnent les conseils pour croître dans ce secteur.

Les services à la personne, un secteur porteur !

Pour répondre à nos questions, trois professionnels des services à la personne prennent le micro pour décrypter le secteur. Alain Boccard, directeur général opérationnel d’AXEO SERVICES, une société qui offre des services diversifiés aux particuliers comme aux professionnels. Dans le même registre, nous accueillons Alexandra Robert, Directrice de l’agence à Nantes de la Franchise VIVA SERVICES, proposant principalement des services à domicile pour les particuliers. Pour la partie technique, Eric Vivien, Directeur Général d’IDELIO, nous parle de son entreprise de télégestion qui ne cesse d’innover en terme d’avancées technologiques.

Grâce à l’émission 360 degrés, nous savons que le domaine des services à la personne est un secteur d’avenir, en croissance et qui recrute ! Les chiffres confirment cette tendance puisque le chiffre d’affaire en en plein boom avec +34% et les agences se multiplient sur le territoire français. Les opportunités sont donc nombreuses, mais comment s’installer durablement en tant qu’employé ou entrepreneur ? Quelles sont les clefs pour réussir et s’intégrer dans ce milieu ? De la relation client aux évolutions technologiques, en passant par les formalités contractuelles, 360 degré vous donne toutes les réponses pour développer votre activité dans les servies à la personne.

Pour en savoir plus sur le secteur, rendez vous sur la chaîne Youtube du Salon des services à la personne TV.