Concours s’engager pour les quartiers

La nouvelle édition du concours « S’engager pour les quartiers» est lancée. Ce concours récompense chaque année des projets développés dans des quartiers qui ont fait, ou vont faire, l’objet d’un renouvellement urbain. Ces projets montrent concrètement en quoi la rénovation urbaine génère de l’innovation sociale, du développement économique et de la cohésion sociale dans les quartiers. Ce concours s’adresse aux structures publiques et privées, c’est-à-dire les associations, start-ups, collectivités, entreprises et établissements qui portent un projet d’innovation économique, sociale et/ou environnementale dans l’un des quartiers bénéficiant d’un programme de l’ANRU.

Les critères de sélection :

Les projets présentés doivent :

– favoriser la création d’emplois et d’activités économiques

– encourager la création d’entreprises et faciliter l’insertion professionnelle

– favoriser la cohésion sociale et améliorer la vie quotidienne.

Vous avez jusqu’au 16 mars 2017 pour déposer votre candidature. Vous trouverez sur le site www.fondationface.org, toutes les informations pratiques et le règlement relatif au concours « s’engager dans les quartiers ».

Bonne chance à tous et à bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise.