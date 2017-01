Concours Entrepreneuriat jeune: Le Prix Moovjee 2017est lancé.

L’appel à candidature pour le Prix Moovjee 2017 est ouvert. Entrepreneurs, porteur de projets et auto-entrepreneurs âgés de 18 à 26 ans inclus (ou jusque 30 ans inclus, pour les doctorants) ont jusqu’au 22 février 2017 à 12h00 (heure de Paris) pour postuler sur le site internet du Moovjee.

C’est la 8ème édition du Prix Moovjee.

Au travers de cette 8ème édition, l’association souhaite valoriser ces hommes et ces femmes, jeunes entrepreneurs et entrepreneurs expérimentés qui forment une communauté pleine d’ambition et d’énergie et qui favorisent par leurs actions et leurs engagements le développement de l’entrepreneuriat jeune et de l’économie en France.

7 ans, 7 lauréats, 7 mentors, plus de 225 emplois créés

Depuis 7 ans, ces entreprises : Faguo, Borderline, Marlette, Des bras en plus, Echy, Jimini’s et EBS Isolation aux parcours et aux univers très variés, se sont succédées sur le podium du Prix Moovjee puis ont été accompagnées dans leur croissance par des entrepreneurs expérimentés, mentors tels que Bernard Bourigeaud, Yoann Hebert ou Evelyne Platnic Cohen. Leurs fondateurs étaient des jeunes entrepreneurs plein d’ambition et d’énergie. Aujourd’hui, ils progressent, transmettent leurs valeurs et participent au développement de l’entrepreneuriat jeune car ils le savent, c’est ensemble que l’on va plus loin !