Concevoir et assurer l’efficacitÃ© des outils numÃ©riques

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous au développement des outils numériques au sein du secteur des services à la personne. Nos trois invités et experts répondent à nos questions et vous donnent les clefs pour comprendre les enjeux des technologies au sein de ces métiers.

L’essor des nouvelles technologies au cœur des services à la personne !

Afin de comprendre les enjeux économiques et sociaux des outils numériques dans ce secteur en croissance, nous accueillons des professionnels et des intervenants. Christophe Lorieux, Président et Fondateur de Santech, Antoine Sellies, Directeur Général Naturalpad et François Lerebourg, Président de FACILOTAB nous présentent les apports de leur société sur le marché ainsi que sur l’aspect humain qui est fondamental pour les services à la personne. Entre des outils ludiques, divertissants ou de prévention, les nouvelles technologies prennent de l’ampleur dans ce domaine.

Pour en savoir plus sur le secteur, rendez-vous sur la chaîne Youtube du Salon des services à la personne TV.