Coiffure mixte et barbier

Dans le département de l’Ain, à Bellegarde-sur-Valserine, il y a un fonds de commerce de coiffure mixte et barbier à reprendre.

D’une superficie totale de 70 m², le salon est divisé en deux parties comprenant 2 bacs et 3 coiffages hommes, 2 bacs et 5 coiffages dames et 5 places d’attente.

Il y a également un bureau, des toilettes, une buanderie en sous-sol donnant sur une cour.

Le matériel est complet pour l’activité, entretenu et en bon état, caisse informatisée, climatisation réversible.

Excellent emplacement, stationnement à proximité.

Salon bien géré, belles prestations.

CA HT : 141.000 €, en augmentation.

Effectif : 5 (la dirigeante et 4 salariés dont 2 à temps plein et 2 possédant le BP).

Loyer : 810 € par mois charges comprises dont l’eau.

Prix de vente souhaité : 94.500 €

Plus de détails sur l’offre