Coiffure mixte

Dans le département de l’Ain, à La Valbonne, à proximité de Montluel, il y a un salon de coiffure mixte à reprendre pour cause de retraite.

Le salon a une superficie d’environ 50 m² et comprend un bac homme, 2 bacs femmes et 6 postes de coiffage + une arrière boutique et un réserve de 8 m², les toilettes et un stockage. La chaufferie est en dessous (8 m²) et il y a une cour fermée de 22 m². Le matériel est complet et en bon état.

Bel emplacement face à une place de stationnement.

Salon existant depuis près de 40 ans.

CA HT : 65.500 €.

Effectif : 2 (1 dirigeante et 1 salariée BP à temps partiel).

Prix de vente souhaité : 65.000 €.

Loyer : 800 € par mois.

Accompagnement à la reprise possible, à définir.

Plus de détails sur l’offre