Les Cigales, un réseau de financement et d’accompagnement à découvrir absolument.

Maxime Thébault, de la Cigale Ile-de-France explique comment les Cigales peuvent participer aux financements de la création de votre entreprise et Charlotte Niewiadomski, co fondatrice Bicyclaide, une coopérative co-financée par les Cigales témoigne de l’intérêt de ce mode de financement.

Un club Cigales (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est une structure de capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au service de la création et du développement de petites entreprises locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, SA, association, …).

Label Entreprise est une émission hebdomadaire présentée par Jérôme Caltran, dont les buts sont de diffuser l’esprit d’entreprendre, donner la parole aux entrepreneurs et apporter des informations très pratiques pour créer et développer son activité.