C’est quoi un ingÃ©nieur ? avec Maxime Probst

C’est quoi un ingénieur ? avec Maxime Probst

D’après une enquête publiée par l’IESF, la société des ingénieurs et scientifiques de France, notre pays compte un million d’ingénieurs. Chaque année ce sont 38 000 nouveaux diplômés qui sortent des bancs d’écoles d’ingé et parmi eux 29% de femmes ingénieures. Alors parmi les autres informations intéressantes de cette enquête on apprend qu’un ingénieur sur 6 travaille à l’étranger. Le salaire en début de carrière s’élève à 34 000 euros, et en fin de carrière à 100 000 euros bruts pour les hommes et 85 000 euros pour les femmes. Et le chômage dans cette profession s’élève à 3,1%.

Bref, tous ces indicateurs sont plutôt bons pour cette profession, sauf en matière d’égalité.

Mais au-delà des chiffres et des statistiques, quelle est la réalité concrète du métier d’ingénieur ? Quelles sont leurs missions ? Sur quels grands enjeux travaillent-ils ?

C'est Maxime Probst, ingénieur diplômé de l'ESIEA, école supérieure d'informatique, électronique, automatique, qui répond à ses questions dans ce nouveau numéro de