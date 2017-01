CafÃ© restaurant

Café restaurant

Dans une commune de 370 habitants située en limite du Gard et de l’Hérault, il y a un café licence IV restaurant à reprendre.

C’est une entreprise familiale existant depuis plus de 30 ans, située en cœur de village qui propose une restauration traditionnelle (menu du jour), restauration rapide, pizza et soirées à thème.

On trouve une salle de bar, une salle de restaurant (45 couverts), une grande terrasse ombragée, une cuisine professionnelle avec le matériel récent et complet (moins de 4 ans).

Clientèle locale, de passage et tourisme en saison estivale ; proximité lieux de baignades et sites naturels remarquables.

Prix de cession du fonds : 60 000 €.

Loyer (bail 3*6*9) : 600 € / mois.

Possibilité de louer un logement attentant (T2).